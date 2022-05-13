قضت محكمة روتردام الهولندية الخميس، بإلزام الحكومة إعادة 12 امرأة و29 طفلاً ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قرار المحكمة ينصّ على إعادتهم في غضون أربعة أشهر، كي لا يفقد مكتب المدّعي العامّ الهولندي حقّه في فتح تحقيق بحقهم.

واتُّخذ القرار خلال جلسة مغلقة للمحكمة قبل أن تسريبه إلى وسائل إعلام محلية، وتأكيده على لسان متحدث باسم المحكمة (لم تذكر اسمه).

يُشار إلى أن هولندا تريد محاكمة النساء اللاتي ذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، لكنها ترى أن إحضارهن إلى البلاد حتى يتمكّنّ من الدفاع عن أنفسهن شرط للمحاكمة.

ولم يسبق للقضاء الهولندي أن قرر إعادة مجموعة كبيرة من أعضاء تنظيم داعش من سوريا إلى البلاد، كما في القرار الأخير.

كما أن القضاء طلب إعادة النساء والأطفال في غضون أربعة أشهر، في حين حدّدَت القرارات السابقة المدة بـ6 أشهر.

واستعادت هولندا 5 نساء و11 طفلاً ينتمون إلى تنظيم داعش من معسكر شمالي سوريا منذ بداية العام الجاري.