سياسة
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كيف ستنعكس زيارة المنسق الأوروبي إلى إيران على الاتفاق النووي؟.. بوريل يعلق
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل زيارة منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى إيران كانت إيجابية، مما يعني وجود احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي بعد شهرين من الجمود.
كيف ستنعكس زيارة المنسق الأوروبي إلى إيران على الاتفاق النووي؟.. بوريل يعلق
زيارة منسق الإتحاد الأوروبي إنريكي مورا، إلى إيران. / AFP
13 مايو 2022

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يعتقد أن زيارة المنسق الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع إلى طهران حلحلت الموقف، وذلك بعد شهرين من الجمود في الجهود المبذولة لإحياء اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية.

وقال بوريل إن رد إيران كان "إيجابياً بدرجة كافية" بعد أن نقل المنسق إنريكي مورا رسالة مفادها أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه.

وأضاف بوريل للصحفيين في اجتماع لمجموعة السبع في شمال ألمانيا: "هذه الأمور لا يمكن حلها بين عشية وضحاها... دعونا نقول إن المفاوضات توقفت ثم تحلحل الموقف وهذا يعني وجود احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي".

وتوقفت المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني منذ مارس/آذار، وهو ما يرجع في الأساس إلى إصرار طهران على شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أمس الخميس إنه توجد فرصة ضئيلة لأن توافق الولايات المتحدة على رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة قريباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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