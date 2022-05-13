سياسة
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وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.
وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
13 مايو 2022

توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً اعتباراً من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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