أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الجمعة وفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز 74 عاماً.

وقالت الوزارة: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة".

وأعلنت الوزارة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة مدة 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

وولد خليفة بن زايد عام 1948 في قلعة المويجعي في مدينة العين، حيث قضى طفولته وتلقى تعليمه في المدرسة النهيانية التي أنشأها والده.

وهو النجل الأكبر للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

وعُين خليفة بن زايد ثاني رئيس لدولة الإمارات وقائدا أعلى للقوات المسلحة في 3 نوفمبر/تشرين الأول 2004 خلفاً لوالده.

كما يعد الحاكم السادس عشر لإمارة أبو ظبي كبرى الإمارات السبع المكونة للاتحاد.

ففي أغسطس/آب 1966 عين الشيخ خليفة ممثلاً لحاكم أبو ظبي في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني، وكان يبلغ من العمر حينها 18 عاماً.

وفي 1 فبراير/شباط 1969 عين المسؤول التنفيذي الأول لحكومة والده وتولى مهام الإشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى.

ثم تولّى لاحقا عام 1971 رئاسة أول مجلس وزراء محلي لإمارة أبو ظبي، بالإضافة إلى حقيبتَي الدفاع والمالية في المجلس.

وأصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي عام 1974، كما عُيّن عام 1976 نائباً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات.

ومنذ توليه رئاسة دولة الإمارات عام 2004 أولى اهتماماً كبيراً بالمشاريع التجارية، وأشرف على ما عُرف بمفاوضات المشاركة النفطية التي أعادت صياغة السياسة النفطية.

وأجبر المرض الشيخ خليفة على الابتعاد عن الظهور إلا في مناسبات قليلة فقط منذ 2014.