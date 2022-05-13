قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي من العقوبات في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة.

وذكر أردوغان أنه جرى تحييد 82 إرهابياً في إطار عملية المخلب-القفل الجارية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وأضاف تنظيم YPG إرهابي تماماً مثل PKK، ولا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سوريا.

وأعفت الإدارة الأمريكية الخميس شركاتها من عقوبات الاستثمار في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة تحت احتلال تنظيم PKK/YPG الإرهابي بسوريا.

ولتحديد المنطقة الجغرافية لتراخيص الاستثمار قال البيان إنها "تقع بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال شرقي سوريا وشمال غربيها".

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ"قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

والشهر الماضي أقرّت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ التنظيم انتهاكات ضد حقوق الإنسان وتقييد للحريات شمال غربي سوريا.

وتورّط التنظيم بالعديد من الأعمال التخريبية، ومنها حرق عدة معاهد ومراكز لدورات المناهج التعليمية في القامشلي وغيرها من المدن والبلدات، فضلاً عن نشاطات بيع وترويج وتعاطي المخدرات والحشيش والكبتاغون.