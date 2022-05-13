سياسة
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أردوغان: نرفض إعفاء واشنطن مناطق PKK/YPG الإرهابي من العقوبات بسوريا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة رفض تركيا قرار الولايات المتحدة باستثناء مناطق تنظيم PKK/YPG الإرهابي من العقوبات المفروضة على سوريا.
أردوغان: نرفض إعفاء واشنطن مناطق PKK/YPG الإرهابي من العقوبات بسوريا
  أردوغان: نرفض إعفاء واشنطن مناطق PKK/YPG من العقوبات بسوريا   / AA
13 مايو 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ترفض قرار واشنطن بشأن إعفاء مناطق سيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي من العقوبات في سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها أردوغان عقب أدائه صلاة الجمعة.

وذكر أردوغان أنه جرى تحييد 82 إرهابياً في إطار عملية المخلب-القفل الجارية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمال العراق.

وأضاف تنظيم YPG إرهابي تماماً مثل PKK، ولا يمكن أن نقبل قرار واشنطن الخاطئ بشأن إعفاء مناطق سيطرة التنظيم من العقوبات على سوريا.

وأعفت الإدارة الأمريكية الخميس شركاتها من عقوبات الاستثمار في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة تحت احتلال تنظيم PKK/YPG الإرهابي بسوريا.

ولتحديد المنطقة الجغرافية لتراخيص الاستثمار قال البيان إنها "تقع بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال شرقي سوريا وشمال غربيها".

وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون "حماية المدنيين في سوريا" أو ما يعرف بـ"قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على النظام السوري وأي دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.

والشهر الماضي أقرّت الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ التنظيم انتهاكات ضد حقوق الإنسان وتقييد للحريات شمال غربي سوريا.

وتورّط التنظيم بالعديد من الأعمال التخريبية، ومنها حرق عدة معاهد ومراكز لدورات المناهج التعليمية في القامشلي وغيرها من المدن والبلدات، فضلاً عن نشاطات بيع وترويج وتعاطي المخدرات والحشيش والكبتاغون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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