أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تحفُّظ بلاده حيال مسار انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول.

وأضاف أردوغان: "نتابع حالياً التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكننا لا نتعاطى بإيجابية حيال هذا الأمر، لأن الحكومات التركية السابقة أخطأت بشأن انضمام اليونان إلى الناتو من قبل، ونعلم مواقف أثينا تجاه تركيا بعد احتمائها بحلف الناتو".

وتابع: "لا نريد أن نرتكب نفس الخطأ مرة أخرى في هذا الموضوع، من المؤسف أن البلدان الإسكندنافية أصبحت مثل دار ضيافة للتنظيمات الإرهابية، فتنظيما DHKP-C وPKK الإرهابيان عشّشا في دول مثل السويد، ويشغلان مقاعد في برلماناتهم، فلا يمكننا أن ننظر بإيجابية حيال هذا الأمر".

وأعلنت فنلندا في بيان مشترك الخميس، صادر عن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لتمهد الطريق أمام نموّ الحلف، فيما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد فنلندا أعلنت السويد الخميس أيضاً عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مشيرة إلى أنها أعدّت جميع الخطط الخاصة بطلب العضوية.