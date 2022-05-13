قال رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الجمعة، إنه علّق عرضه البالغة قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر، مشيراً إلى أن تفاصيل لم تُحسَم بشأن الحسابات الوهمية.

قال ماسك في تغريدة: "صفقة تويتر معلقة مؤقتاً في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثّل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين".

وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي 17.7% إلى 37.10 دولار في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، وهو أدنى مستوى له منذ أن كشف ماسك عن حصّته في الشركة في أوائل أبريل/نيسان، ثم قدّم عرضاً وصفه بأنه "الأفضل والأخير" للاستحواذ عليها مقابل 54.20 دولار للسهم.

كانت الشركة قدّرَت هذا الشهر أن الحسابات غير المرغوب فيها تمثّل أقلّ من 5% من المستخدمين النشطين يومياً الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم في الربع الأول.

وقال ماسك، وهو أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن إحدى أولوياته ستكون إزالة "برامج البريد غير المرغوب فيه" من المنصة.