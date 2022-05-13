سياسة
2 دقيقة قراءة
ألمانيا تسجّل مئات حالات تطرف بين الجنود والشرطة وضباط المخابرات.. كم بلغت؟
أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الجمعة تسجيل 327 حالة تطرف في وحدات المخابرات والجيش والأمن خلال الفترة الممتدة خلال ثلاث سنوات.
ألمانيا تسجّل مئات حالات تطرف بين الجنود والشرطة وضباط المخابرات.. كم بلغت؟
ألمانيا تسجل 327 حالة تطرف بين الجنود والشرطة وضباط المخابرات  / DPA
13 مايو 2022

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الجمعة تسجيل 327 حالة تطرف في وحدات المخابرات والجيش والأمن خلال الفترة الممتدة بين 1 يوليو/تموز 2018 و30 يونيو/حزيران 2021.

وقالت فيزر لدى إعلان تقرير أعدته وزارة الداخلية على مدار 3 سنوات، إن من أهم النقاط التي تركز عليها منذ توليها منصبها هي "محاربة اليمين المتطرف"، حسب تليفزيون "دويتشه فيله".

وأضافت أنها تعتزم اقتراح تشريع في وقت لاحق من العام الجاري، يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة بشكل أسرع ضد موظفي الخدمة العامة ذوي الميول المناهضة للدستور.

وأشارت الوزيرة فيزر إلى أن "قلة من المتطرفين العاملين في القطاع العام لا يمكنهم تشويه سمعة الغالبية العظمى ممن يعملون بجد لدعم الدستور الألماني".

ورصد التقرير مشاركة الموظفين في أحداث متطرفة، أو أداء التحية النازية خلال الفترة المذكورة، وجرى التحقق مما مجموعه 860 موظفاً خلال فترة إعداد التقرير، حسب المصدر.

ومن الموظفين الذين صُنّفوا على أنهم متطرفون يمينيون، 83 شخصاً في جهاز مكافحة التجسس العسكري الذي يضم نحو 242 ألف موظف عسكري ومدني، و18 في الشرطة الاتحادية التي تضم أكثر من 54 ألف شخص حسب التقرير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us