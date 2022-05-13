سياسة
2 دقيقة قراءة
هجوم ثالث.. تركيا تستدعي مستشارة السفير الفرنسي إثر الاعتداء على قنصليتها
استدعت الخارجية التركية مستشارة السفير الفرنسي إلى مقر الوزارة على خلفية هجوم إرهابي على القنصلية العامة لتركيا في باريس. ووفق السلطات التركية فإن الهجوم هو الثالث من نوعه، ويأتي بعد فشل فرنسا في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية ضد مرتكبي اعتداءات.
هجوم ثالث.. تركيا تستدعي مستشارة السفير الفرنسي إثر الاعتداء على قنصليتها
الهجوم هو الثالث من نوعه بعد فشل السلطات الفرنسية في اتخاذ الإجراءات اللازمة والفعالة ضد مرتكبي اعتداءات مماثلة وقعت في 2021. / AA
13 مايو 2022

استدعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، ماتيلد غرامونت، مستشارة السفير الفرنسي هيرفي ماجرو، إلى مقر الوزارة على خلفية الهجوم الإرهابي على القنصلية العامة لتركيا في باريس.

وأفادت مصادر بالخارجية التركية، أن الوزارة استدعت غرامونت لوجود السفير ماجرو خارج البلاد.

وأضافت أن نائب المدير العام للبحوث والشؤون الأمنية بالوزارة، السفير نوزاد أويانيق، أعرب لغرامونت عن انزعاج أنقرة من الهجوم الإرهابي على قنصليتها العامة في العاصمة باريس.

وحسب المصادر ذاتها، أبلغ المسؤول التركي أويانيق بأن الهجوم هو الثالث من نوعه، وجاء بعد فشل السلطات الفرنسية في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة والفعالة ضد مرتكبي اعتداءات مماثلة وقعت في أبريل/نيسان 2021 ومايو/أيار 2021.

وأفاد المسؤول التركي أن بلاده تنتظر من فرنسا عدم التهاون واتخاذ خطوات ملموسة وفعالة وسريعة ضد هذا التنظيم المدرج في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

وطالب أويانيق السلطات الفرنسية بدفع التعويضات عن الأضرار المادية التي لحقت بمبنى القنصلية بسبب الهجوم وفق التزامات باريس النابعة من الاتفاقيات الدولية.

كما طالب بتقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت ممكن لينالوا العقاب الذي يستحقونه، وزيادة التدابير الأمنية الرامية لحماية الممثليات والبعثات الدبلوماسية والمصالح التركية في فرنسا.

والخميس تعرضت القنصلية العامة التركية في باريس لاعتداء نفذه أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، تسبب في إلحاق أضرار بنافذة المبنى وجدارها الخارجي، فيما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us