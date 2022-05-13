قال إسماعيل تشاتاكلي نائب وزير الداخلية التركي، إن الأخبار التي تتحدث عن إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر حصلوا عليها لا أساس لها من الصحة.

ونّوه تشاتاكلي، في بيان له الجمعة، بأن إجراءات منح الجنسية لجميع الأجانب تجري في المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين.

وأضاف: "فيما يتعلق بالسوريين تحت الحماية المؤقتة فقط، عند طلب الجنسية تُستلم الأوراق والوثائق المعنية وتُدقق في رئاسة إدارة الهجرة ثم يُحال الملف إلى المديرية العامة للنفوس وشؤون المواطنين لاستكمال إجراءات الجنسية في المديرية".

وأشار إلى أن القانون حدد بوضوح طرق الحصول على الجنسية، مبيناً أن المادة 12 من القانون المعني يشير إلى أنه ينبغي على المتقدّم بطلب الجنسية عدم تشكيل أي خطر على الأمن القومي والنظام العام في تركيا وألا يكون مرتبطاً بأي مجموعات إرهابية.

وأردف: "وهذه المادة هي الأساس وفي كل مرحلة من مراحل الحصول على الجنسية ويُؤخذ بها بعين الاعتبار في كل مرحلة".

وتابع قائلاً: "عملية الحصول على الجنسية تمرّ بـ8 مراحل وهي المراجعة والدراسة من مجموعة العمل الفنية والتحري الأمني في الولاية ولجنة الولاية وتدقيق الملف والبحث في الأرشيف ومرحلة الموافقة وأخيراً مرحلة التسجيل.

وأفاد تشاتاكلي بأن "الأسس والأصول نفسها تطبقّ على كل الأجانب، بعد تجاوز كل هذه المراحل يتمكن المراجع من الحصول على الجنسية. بالإضافة إلى ذلك تُبطل جنسية الأشخاص المجنّسين الذين تثبت بحقهم شبهة تهديد الأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن عملية تقييم إلغاء الجنسية تجري بشكل فردي ولا يمكن الحديث عن إلغاء جنسية بشكل جماعي، وبأن كل هذه المراحل الثمانية خاضعة لمراقبة القضاء.

واختتم قائلاً إن "ما صدر اليوم في بعض الجهات الإعلامية حول إلغاء جنسية 15 ألف مهاجر" غير صحيح على الإطلاق وهي أخبار كاذبة ومفبركة.