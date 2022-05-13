سياسة
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أردوغان وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية في إسطنبول
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قصر وحيد الدين بالضفة الآسيوية لمدينة إسطنبول. وخلال اللقاء تبادل الطرفان وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
أردوغان وأمير قطر يبحثان العلاقات الثنائية في إسطنبول
تشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة / AA
13 مايو 2022

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة إسطنبول.

وجرى اللقاء في قصر وحيد الدين في الضفة الآسيوية من المدينة، وتبادل الزعيمان الحديث لفترة قصيرة، قبل أن ينتقلا لعقد اجتماع مغلق في القصر.

فيما أفاد بيان للديوان الأميري القطري، أن الشيخ تميم بحث مع أردوغان "العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها في شتى المجالات".

كما جرى خلال اللقاء "تبادل وجهات النظر تجاه مجمل القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، حسب البيان

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، أقيمت قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونُفذت تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية والمناورات المشتركة وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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