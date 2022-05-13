سياسة
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في سابقة بالعالم العربي.. امرأة تقود نهائي كأس المغرب لكرة القدم
أعلنت لجنة التحكيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الحكمة بشرى كربوبي ستقود السبت المباراة النهائية لمسابة كأس العرش في كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني، في سابقة بالعالم العربي.
في سابقة بالعالم العربي.. امرأة تقود نهائي كأس المغرب لكرة القدم
امرأة تقود نهائي كأس المغرب لكرة القدم في سابقة بالعالم العربي / NEWS
13 مايو 2022

تقود الحكمة المغربية بشرى كربوبي السبت المباراة النهائية لمسابة كأس العرش في كرة القدم بين فريقي الجيش الملكي والمغرب التطواني. وهي المرة الأولى التي تسند فيها إدارة نهائي بطولة كروية لسيدة في البلاد والعالم العربي.

وقالت لجنة التحكيم في الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها "عينت السيدة بشرى كربوبي، لقيادة المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش (...) وهذه هي المرة الأولى التي تُختار فيها سيدة لقيادة نهائي" الكأس.

وكانت كربوبي (34 عاماً)، التي تعمل شرطية، أيضاً أول مغربية تقود مباراة في البطولة المحلية الاحترافية لكرة القدم في العام 2020. وهي تحمل الشارة الدولية من فيفا.

كما سبق لها أن تولّت مهمة حكم الفيديو المساعد في المباراة النهائية بين مصر والسنغال لبطولة كأس أمم إفريقيا في فبراير/شباط الفائت بالكاميرون.

وهي أيضاً ضمن المرشحات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلاندا، بحسب الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وستكون حكمة أخرى هي فتيحة الجرموني ضمن الطاقم المساعد لكربوبي في المباراة النهائية لكأس العرش التي يحتضنها الملعب الكبير لأكادير (جنوب)، وهي مؤجلة عن موسم 2019-2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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