سياسة
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بلومبرغ: "أبل" تختبر هاتف آيفون بشاحن USB-C الأكثر انتشاراً
تنوي شركة "أبل" لتغيير منفذ الشحن الحالي في هواتف آيفون لمنفذ "USB-C" الأكثر انتشاراً، بدلا من منفذ "لايتتنغ" الحالي، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر تحدثوا إلى موقع "بلومبرغ".
بلومبرغ: "أبل" تختبر هاتف آيفون بشاحن USB-C الأكثر انتشاراً
أبل تخطط لتغيير منافذ الشحن لهواتف آيفون / Reuters
13 مايو 2022

نقل موقع "بلومبرغ" عن أشخاص وصفهم بأنهم "على دراية"، أنّ شركة "أبل" تخطط لتغيير منفذ الشحن الحالي في هواتف آيفون لمنفذ "USB-C" الأكثر انتشاراً، بدلاً من منفذ "لايتتنغ" الحالي.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الشركة تعتزم أيضاً طرح موصل يسمح لإصدارات آيفون المستقبلية بالعمل مع الملحقات التي تستخدم "لايتننغ" الحالية.

ووفقاً للموقع فإن "أبل" لن تبدأ هذه الخطوة حتى عام 2023 على أقرب تقدير، كما أنها تخطط للاحتفاظ بمنفذ "لايتننغ" للإصدارات الجديدة التي ستصدر في وقت لاحق من هذا العام.

وتعتمد معظم أجهزة "أبل"، بما في ذلك "آي باد" و "ماك"، بالفعل على منفذ "USB-C" حالياً، بينما لا تزال أجهزة آيفون وساعات آبل تستخدم "لايتننغ".

وقالت بلومبرغ إن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الخطوة هو قرار الاتحاد الأوروبي بإجبار شركات تصنيع الهواتف والأجهزة الأخرى على اعتماد "USB-C".

وامتنعت شركة "أبل"، ومقرها كوبرتينو بكاليفورنيا، عن التعليق على هذه المعلومات.

وتُعدّ شواحن "USB-C" أكبر قليلاً من تلك التي تعتمد على تقنية "لايتتنغ"، ولكنها يمكن أن توفر سرعة أكبر للشحن ونقل البيانات.

وستكون الموصّلات الجديدة أيضاً متوافقة مع عديد من أجهزة الشحن الحالية للأجهزة غير التابعة لشركة أبل، مثل هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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