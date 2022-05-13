سياسة
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دبلوماسيون: أوروبا تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي هذا الشهر
قال مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى للتوصل إلى موافقة على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر، رافضين مؤشرات على تأخير أو تخفيف حدة المقترحات. ويأتي ذلك في ظل مخاوف تتعلق بإمدادات النفط في دول شرق أوروبا.
دبلوماسيون: أوروبا تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي هذا الشهر
خزانات وقود تابعة لشركة النفط الروسية لوك أويل في بروكسل- 13 مايو/أيار 2022 / AFP
13 مايو 2022

قال مسؤولون وأربعة دبلوماسيين الجمعة إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى للتوصل إلى موافقة على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر على الرغم من مخاوف تتعلق بالإمدادات في شرق أوروبا، ورفضوا مؤشرات على تأخير أو تخفيف حدة المقترحات المطروحة.

والاعتماد على النفط الروسي في بلغاريا والتشيك والمجر وسلوفاكيا يشكل أكبر عقبة أمام اتفاق الحظر الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أوائل مايو/ أيار، رداً على الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

لكن الدبلوماسيين والمسؤولين قالوا إنهم متفائلون بشأن الاتفاق على الرغم من أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، واجهت صعوبات جمة في إقناع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، وهو أشد منتقدي الحظر المقترح.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوربي "سيكون لدينا اتفاق" وأشار إلى مرونة في الفترة الانتقالية المقترحة ومستويات من الاستثمار للدول المعتمدة على النفط الروسي التي ستحتاج إلى البحث عن بديل ومصادر أخرى للإمدادات.

وقال دبلوماسي بارز آخر إن الاتفاق ممكن في وقت قريب قد يكون يوم الاثنين عندما يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل بعد محادثات فنية متوقعة مطلع الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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