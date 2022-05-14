سياسة
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"خطوة انتقامية".. روسيا تعتزم قطع إمدادات الطاقة عن فنلندا اليوم
بعد أن أبدت رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قررت روسيا وقف إمدادات الطاقة عن فنلندا اعتباراً من اليوم السبت كخطوة انتقامية.
"خطوة انتقامية".. روسيا تعتزم قطع إمدادات الطاقة عن فنلندا اليوم
روسيا تعتزم قطع إمدادات الطاقة عن فنلندا السبت / AFP
14 مايو 2022

أعلنت شركة "فينجريد" الفنلندية الجمعة أن شركة "إنتر راو" الروسية ستتوقف اعتباراً من السبت عن إمداد فنلندا بالطاقة، بذريعة وجود مشكلات بتلقي مدفوعات السداد.

وأوضحت الشركة الفنلندية في بيان أن شركة "راو نورديك أوي" التابعة لـ"إنتر راو" (أكبر شركة كهرباء روسية) ستعلق بدءاً من السبت "صادرات الطاقة الروسية إلي فنلندا".

وجاء ذلك غداة إعلان فنلندا الخميس بشكل صريح نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

من جهتها أكدت الشركة الفنلندية أن الشبكة الكهربائية "ليست مهددة"، وقالت إن الكهرباء المستوردة من روسيا غطت "ما يقرب من 10% فقط من إجمالي استهلاك فنلندا".

وقالت ريما بيفينن النائب الأول لرئيس "فينجريد" إنه "سيجري تعويض نقص استيراد الكهرباء من روسيا عن طريق استيراد المزيد من الكهرباء من السويد وتوليد المزيد من الكهرباء في فنلندا".

وفي مايو/أيار الماضي هددت روسيا باتخاذ "خطوات انتقامية" بعد أن دعا رئيس فنلندا ورئيسة وزرائه للانضمام إلى حلف الناتو "من دون إبطاء".

وكانت روسيا طالبت جميع الدول الغربية بسداد قيمة صادرات النفط إليها بالروبل الروسي، وهو ما رفضته غالبية الدول الأوروبية التي فرضت عقوبات اقتصادية صارمة علي موسكو، علي خلفية هجومها على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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