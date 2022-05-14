قالت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية اليوم السبت نقلاً عن بيانات وزارة الداخلية إنه جرى تسجيل أكثر من 700 ألف شخص فروا من حرب أوكرانيا في ألمانيا حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بدء الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي حتى 11 مايو/أيار الجاري جرى تسجيل 727205 أشخاص في السجل المركزي للأجانب في ألمانيا يحمل 93% منهم الجنسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً ربما يكون سافر إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أو عاد إلى أوكرانيا.

وقالت بيلد إن نحو 40% من اللاجئين الأوكرانيين من القصر وأن النساء يشكلن 81% من اللاجئين البالغين المسجلين.

وذكر أحدث تقرير للمنظمة الدولية للهجرة أن الهجوم الروسي تسبب في نزوح ضخم للأشخاص بما في ذلك أكثر من ثمانية ملايين أوكراني داخل البلاد.

وقالت وكالة للاجئين تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي إن عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا تجاوز ستة ملايين، في أسوأ أزمة لاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبموجب تعليمات الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي يحق للمواطنين الأوكرانيين وأفراد أسرهم المقيمين في البلد الحصول على حق الحماية في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويمنح نظام الحماية الحق في العمل والإقامة والتعليم والعلاوات الاجتماعية والمساعدة الطبية لمدة عام على الأقل مع إمكانية تمديدها لمدة عامين.