سياسة
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واشنطن: نعمل مع تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو
أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موقفاً متحفظاً إزاء طلب انضمام كل من فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو لاستضافة البلدين التنظيمات الإرهابية. وأعلنت الولايات المتحدة على ضوء ذلك أنها تعمل مع أنقرة لتوضيح هذا الموقف.
واشنطن: نعمل مع تركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو
روسيا تهدد بنشر صواريخ نووية في منطقة البلطيق رداً على مساعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الناتو / Reuters
14 مايو 2022

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعمل مع الجانب التركي لتوضيح موقفه حيال عملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تعليقاً على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن فيها تحفظ بلاده على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن العديد من الدول الأعضاء في الناتو عبرت عن دعمها لعضوية فنلندا والسويد.

وأضافت: "نواصل العمل مع تركيا والممثلين الذين عينتهم".

وفي وقت سابق الجمعة أعرب الرئيس أردوغان عن تحفظ بلاده حيال عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال أردوغان في تصريح صحفي بإسطنبول: "نتابع حالياً التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكننا لا نتعاطى بإيجابية حيال هذا الأمر".

وأضاف أن من المؤسف أن البلدان الاسكندنافية أصبحت مثل دار ضيافة للتنظيمات الإرهابية، فتنظيما PKK وDHKP-C الإرهابيان عششا في دول مثل السويد وهولندا، ويشغلان مقاعد في برلماناتهم.

والخميس أعلنت فنلندا في بيان مشترك صادر عن الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عزمها تقديم طلب انضمام إلى "الناتو"، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروسية-الأوكرانية.

وعقب ذلك أعلنت السويد الخميس أيضاً عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أنها أعدت جميع الخطط الخاصة بطلب العضوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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