أيدت محكمة ألمانية في العاصمة برلين الجمعة حظر جميع مظاهرات "يوم النكبة" الفلسطينيي التي كان مقرراً تنظيمها في العاصمة نهاية هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "تاجشبيجل" أن المحكمة الإدارية "حظرت خمس مظاهرات فلسطينية، بحجة أنها تنطوي على مخاطر نداءات تحريضية أو معادية للسامية وأعمال عنف".

من جهتها انتقدت منظمة "فلسطين تتحدث" المدنية "بشدة الحظر" المفروض على مظاهراتها، وصنفت الحكم بأنه "اعتداء على الحقوق الأساسية في حرية التجمع وحرية التعبير".

وقالت الجماعة في بيان: "حظر شرطة برلين الفاعليات التذكارية يقيد الفلسطينيين في ألمانيا ويمنعهم حقوقهم الأساسية ويثير القلق على عدة مستويات وفقاً لمعايير دولة ديمقراطية دستورية."

وأوضحت أن "إحياء ذكرى النكبة وسيلة مهمة للفلسطينيين في ألمانيا لتذكُّر الظلم الذي تعرض له أسلافنا، ولنتخذ موقفاً من أجل حقوق الإنسان للفلسطينيين بكل مكان".

وكانت مجموعات فلسطينية أعلنت أنها ستحتج على سياسات إسرائيل السبت والأحد.

ويحيي الفلسطينيون يوم النكبة في 15 مايو/أيار من كل عام لإحياء ذكرى تهجير مئات آلاف الفلسطينيين عام 1948.

وتعد ألمانيا حليفاً قوياً لإسرائيل والتزمت الصمت مراراً بشأن استمرار إسرائيل في قمعها الوحشي للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس.