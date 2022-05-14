سياسة
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صور | المواصلات البحرية بإسطنبول.. رحلات سعادة وعروض بانورامية مشوّقة
تتمتع مدينة إسطنبول بشبكة مواصلات بحرية تغطي كل المناطق السياحية على ضفاف البوسفور وتربط بين شطرَي المدينة الآسيوي والأوروبي إضافة إلى المدن الأخرى، إذ تقل يومياً عشرات آلاف المسافرين والسياح في رحلات بحرية مميزة للاستمتاع بجمال المدينة الساحر.
صور | المواصلات البحرية بإسطنبول.. رحلات سعادة وعروض بانورامية مشوّقة
المواصلات البحرية بإسطنبول.. رحلات سعادة وعروض بانورامية مشوّقة   / Reuters Archive
14 مايو 2022

تمتلك مدينة إسطنبول التركية وسائل نقل بحرية فريدة ومميزة تربط المدينة بشطريها الآسيوي والأوروبي وبالمدن الأخرى، إذ تحمل الركاب والمسافرين والسائحين إلى محبيهم ووجهاتهم تصحبهم لحظات من السعادة والفرح.

تغطي محطات انطلاق عديدة على سواحل إسطنبول الطويلة المناطق الساحلية كافة ضمن شبكة نقل متكاملة تربط أحياء المدينة، وتقل يومياً عشرات آلاف المسافرين والسياح في رحلات بحرية متميزة.

ومنذ عقود طويلة يجري الانتقال بين ضفتَي البوسفور عبر المواصلات البحرية بمختلف أنواع المراكب والقوارب التي تنتقل يومياً بين القارتين، فضلاً عن التنقل من إسطنبول إلى المدن الأخرى القريبة.

مواني الانطلاق والوجهات

تنتشر مواني الانطلاق في السواحل كافة، لكنها تتركز بشكل كبير بمنطقة أمينونو وقره كويي وعلى امتداد البوسفور في مناطق بشيكطاش وأورطا كوي على الجانب الأوروبي، وأوسكودار وقاضي كوي على الطرف الآسيوي.

وتنطلق هذه المراكب في رحلات بحرية يومية مستمرة منذ عقود، وتتراوح مدة السفر بين 15 دقيقة وأكثر من ساعتين، لنقل السائحين بين شقي مدينة إسطنبول الآسيوي والأوروبي.

من بين المراكب عبارات تنتقل بين منطقة سيركجي على الجانب الأوروبي ومنطقة حرم في الطرف الآسيوي والعكس، في رحلة تستمر ربع ساعة فقط، تنقل المسافرين والمركبات بمختلف أنواعها في عمل داعم للجسور والأنفاق.

وتساهم حركة المراكب هذه في خدمة المواطنين والمسافرين والطلاب في استكمال أعمالهم اليومية والدراسة واختصار المسافات والهروب من الازدحام والاستمتاع بالأجواء المتميزة.

رحلات بين الولايات

كما توجد رحلات بحرية بين مختلف أحياء مدينة إسطنبول تنطلق رحلات من المدينة إلى المدن الأخرى المجاورة من مثل يالوفا وبورصا السياحيتين، عبر مراكب وعبارات تنقل المسافرين ومركباتهم.

وتوجد أيضاً رحلات بحرية إلى الجزر السياحية وبخاصة جزر الأميرات في إسطنبول وبقية الولايات، كما تصل الرحلات إلى المنتجعات والأماكن السياحية المميزة مثل منتجع منطقة أرموتلو بولاية يالوفا.

واعتاد مستقلو هذه السفن والمراكب رؤية مناظر النوارس التي ترافقهم في رحلتهم، طمعاً في قطع الخبز والسميت التركي الشهير المتقاذف من أيدي الركاب إلى أفواه الطيور التي تلتقطها ببراعة.

الرحلات البحرية بين الولايات يستقلها المسافرون والسياح الأجانب القادمين إلى تركيا بغرض السياحة، وتهدف إلى الوصول إلى المنتجعات السياحية والبحرية المختلفة.

عوالم جميلة

ويرغب كثير من المسافرين والسياح في الاستمتاع بالرحلة بين القارتين الآسيوية والأوروبية، ويمكن ذلك عبر رحلات يومية في مضيق البوسفور تمتد أحياناً إلى أكثر من ساعتين أو رحلات إلى جزر الأميرات تستغرق ما يزيد على ساعة.

وهذه الرحلة مميزة لكونها تنقل السياح إلى عوالم جميلة تمكّنهم من الاطلاع على جمال المدينة الساحرة الممتد بين القارتين، فضلاً عن التنوع الحضاري القديم والمعاصر.

وعلى السواحل والمواني المعنية توجد حركة سياح كثيفة ومراكب متراصة تحلق حولها طيور النورس، في مشهد يومي للمراكب السياحية التي تنقل الزوار في تركيا بين شواطئ إسطنبول المختلفة.

ومع زيارة المسافرين لأحبابهم وقضاء أعمالهم وإتمام زياراتهم وزيارة السياح لمقاصدهم السياحية فإن هذه الرحلات عبر المواصلات البحرية تتحول إلى رحلة من السعادة، كل حسب هدفه ووجهته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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