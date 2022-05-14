سياسة
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إيران.. تواصل الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية
تشهد مناطق من إيران مظاهرات كثيرة بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغذاء، حسب تقارير إخبارية محلية، فيما اعتقلت قوات الأمن 23 شخصاً من المحتجين.
إيران.. تواصل الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية
إيران.. احتجاجات واعتقالات بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية (وسائل إعلام إيرانية) / Others
14 مايو 2022

تواصلت السبت المظاهرات الاحتجاجية في مدن مختلفة بإيران جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقص الحاد في بعض المواد الغذائية الأخرى في البلاد.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات إلى محافظات مختلفة من البلاد ضد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الأساسية بعد أن ألغت الحكومة الدعم عنها.

وشهدت مدن بوروجارد ودرود بمحافظة لورستان، ومدن جونكان وفارسان بمحافظة جهار محل بختياري، ومدينة دهدشت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار.

وأظهرت مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رد قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رددوا هتافات ضد حكام البلاد والحكومة، ومشاهد أخرى تظهر فتح قوات الأمن النار لتفريق الحشود في مدينتَي بوروسرد وفارسان.

وصرح وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في برنامج للتلفزيون الإيراني الرسمي بأن المظاهرات لم تكن واسعة النطاق مضيفاً: "شعبنا لم يستجب لنداءات الأعداء، فقط بضع عشرات من الناس تجمعوا".

وحسب وكالة أنباء إرنا الرسمية الإيرانية فقد جرى اعتقال 15 شخصاً قادوا التظاهرات في مدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان و7 أشخاص في مدينة ياسوج محافظة كهكيلويه وبوير أحمد الليلة الماضية.

وارتفعت أسعار القمح بشكل كبير على مستوى العالم منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، مما زاد من تكلفة الدعم في إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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