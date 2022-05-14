انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للإمارات السبت، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنه "جرى بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

وينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من تاريخ خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، للاجتماع لانتخاب رئيس جديد ونائب له من بين أعضاء المجلس، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.