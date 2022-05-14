سياسة
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المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي ينتخب الشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد
انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، وذلك بعد إعلان وفاة الرئيس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس الجمعة.
المجلس الأعلى للاتحاد الإماراتي ينتخب الشيخ محمد بن زايد رئيساً للبلاد
المجلس الاعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيساً للإمارات / AFP
14 مايو 2022

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للإمارات السبت، حسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنه "جرى بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

وتوفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس الجمعة.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام 40 يوماً اعتباراً من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.

وينص الدستور الإماراتي على دعوة المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من تاريخ خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، للاجتماع لانتخاب رئيس جديد ونائب له من بين أعضاء المجلس، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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