سياسة
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"كارثة أخلاقية".. وزير إسرائيلي يدين شرطة بلاده بجنازة "أبو عاقلة"
أدان وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي أبو فريج اعتداء الشرطة الإسرائيلية على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، واصفاً سلوك قوات الأمن بـ"الكارثة الأخلاقية".
"كارثة أخلاقية".. وزير إسرائيلي يدين شرطة بلاده بجنازة "أبو عاقلة"
وزير إسرائيلي: سلوك الشرطة في جنازة "أبو عاقلة" كارثة أخلاقية (other) / Others
14 مايو 2022

وصف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج السبت سلوك شرطة بلاده خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بـ"الكارثة الأخلاقية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها فريج من حزب "ميرتس" (يسار)، خلال مشاركته في فاعلية ثقافية بمدينة "حولون" (وسط)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال الوزير الإسرائيلي: "سلوك بعض عناصر الشرطة في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة كان كارثة أخلاقية وضرّ بصورة إسرائيل".

وأضاف: "لا أستطيع أن أفهم خوف الشرطة من الأعلام الفلسطينية. العلم الفلسطيني ليس انتهاكاً للقانون".

ومضى فريج مستدركاً: "عندما أجلس مع الوزراء الفلسطينيين يكون العلم الإسرائيلي والفلسطيني على طاولة المفاوضات".

والجمعة هاجمت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين بعد شروعهم بتشييع جثمان الصحفية أبو عاقلة بالقدس الشرقية.

وحاول المشيعون الخروج من المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح وهم يحملون الجثمان، وسط ترديد شعارات وطنية والتلويح بالأعلام الفلسطينية، قبل أن تقتحم الشرطة الإسرائيلية المستشفى وتصيب عشرات منهم، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما زعمت الشرطة أن مشاركين حاولوا "الإخلال بالنظام".

والأربعاء استشهدت الصحفية أبو عاقلة (51 عاماً)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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