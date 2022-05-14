سياسة
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الغرب يهدد بعقوبات جديدة على روسيا.. ومسؤول أوكراني: سننتصر قبل نهاية العام
أبدى مسؤولون أوكرانيون تفاؤلهم بمسار الصراع مع روسيا التي لم تحرز وفقهم أي تقدم في الهجوم الذي تشنه على جنوب أوكرانيا وشرقها، فيما توعدت مجموعة السبع بتوسيع العقوبات على موسكو وعدم الاعتراف بأي حدود ترسِّمها في تحركها العسكري.
الغرب يهدد بعقوبات جديدة على روسيا.. ومسؤول أوكراني: سننتصر قبل نهاية العام
الجنرال كيريلو بودانوف يقول إنه "متفائل" إزاء المسار الحالي للنزاع، وأضاف: "المرحلة الفاصلة ستكون في النصف الثاني من أغسطس/آب" / AFP
14 مايو 2022

يمكن أن تبلغ الحرب في أوكرانيا "مرحلة فاصلة" بحلول أغسطس/آب وتنتهي بهزيمة روسيا قبل نهاية العام، حسب ما قال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لشبكة سكاي نيوز البريطانية السبت.

وقال الجنرال كيريلو بودانوف (36 عاماً) للشبكة الإخبارية إنه "متفائل" إزاء المسار الحالي للنزاع، وأضاف: "المرحلة الفاصلة ستكون في النصف الثاني من أغسطس/آب".

ورأى أن "معظم العمليات القتالية الفعلية ستكون قد انتهت بنهاية هذا العام، ونتيجة لذلك سنستعيد السيطرة على جميع المناطق التي خسرناها ومنها دونباس والقرم".

وتتكثف المعارك حالياً في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، حيث عززت روسيا مؤخراً = قواتها من دون إحراز أي تقدم يذكر.

وقال بودانوف: "نعرف كل شيء عن عدونا. نعرف عن مخططاتهم وقت إعدادها تقريباً".

ومن دون تقديم دليل قال إنه يجري التحضير لانقلاب في موسكو ضد الرئيس فلاديمير بوتين وإن الزعيم الروسي "مريض جداً" بالسرطان.

الغرب يتوعد بتوسيع العقوبات

أعلنت مجموعة السبع أنها "لن تعترف إطلاقاً" بالحدود التي تسعى روسيا لفرضها بالقوة خلال هجومها العسكري على أوكرانيا، حسب ما صرح به وزراء خارجية المجموعة السبت.

وأفاد وزراء الدول السبع الكبرى في بيان صدر في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في فانغلز بشمال ألمانيا: "لن نعترف إطلاقاً بالحدود التي حاولت روسيا تغييرها من خلال تدخلها العسكري وسنؤكد التزامنا دعم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها القرم".

وتوعد الوزراء بتوسيع العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاعات تعتمد عليها روسيا ومواصلة تزويد أوكرانيا بأسلحة لمساعدتها في صد الهجوم العسكري الروسي.

وقالوا: "نؤكد عزمنا زيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على روسيا، ومواصلة التحرك بانسجام".

وشدد الوزراء على الانعكاسات المتزايدة للحرب على الدول الفقيرة وخصوصاً في مجال الأمن الغذائي.

وانتقدوا بيلاروس لموقفها إزاء الحرب ودعوها إلى "وقف تسهيل تدخل روسيا واحترام التزاماتها الدولية".

كما دعوا الصين إلى "عدم مساندة روسيا في الهجوم" الذي تشنه على أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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