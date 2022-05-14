أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، عن قناعة بلاده بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.

وقال غروشكو، في مؤتمر صحفي: "إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي".

وتابع: "إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانياً، انطلاقاً من الواقع الجديد".

والخميس، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاتحاد الأوروبي بتخصيص مكان لبلاده داخل التكتّل، وأن بلاده ستواصل مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

"سنتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو"

أبلغ الرئيس الفنلندي سولي نينيستو نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت أن الدولة الأوروبية الشمالية غير المنحازة عسكرياً والتي تشترك في حدود طويلة مع روسيا ”ستقرر التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو في الأيام المقبلة”.

وقال مكتب نينيستو في بيان إن رئيس فنلندا أبلغ بوتين في محادثة هاتفية كيف أن البيئة الأمنية الفنلندية تغيرت بشكل كامل بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، مشيراً إلى مطالب روسيا بشأن امتناع فنلندا عن السعي للحصول على عضوية التحالف العسكري الغربي.

وأضاف الرئيس:”كان النقاش (مع بوتين) واضحاً ولا لبس فيه. تجنب التوترات أمر مهم”.

وشدد على أن فنلندا، على الرغم من عضويتها المستقبلية المحتملة في الناتو، تريد الاستمرار في التعامل مع روسيا على المستوى الثنائي فيما يتعلق بـ”القضايا العملية الناشئة عن الجوار الحدودي” وتأمل في التعامل مع موسكو ”بطريقة مهنية”.