افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، مطار "ريزة-أرتفين" شمال شرقي تركيا.

وشارك في مراسم افتتاح المطار الذي بُني في البحر، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، وعدد آخر من المسؤولين، بينهم رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: "إن هذا المعلم الذي أعتبره رمزاً للمسافة التي قطعتها تركيا في مجال التنمية لا سيما في النقل الجوي خلال السنوات العشرين الماضية، هو في الوقت نفسه تأكيد على أنه ليس هناك إمكانية لوقوف الجبال ولا البحار في طريق عزمنا وإصرارنا على تقديم الخدمات لهذا البلد".

وشكر الرئيس التركي المشاركين في الافتتاح، ومنهم "أخي علييف والسيد بهجه لي وجميع الضيوف الذين يشاركوننا فرحتنا بهذا الافتتاح"، وقال إن "مطار ريزة–أرتفين الذي يعتبر مثالاً لسياسة تقديم الخدمات وإنشاء المعالم، لا يُعد معلماً عادياً".

وأردف: "لقد وصلت تكاليف المطار 4.4 مليار ليرة تركية وانتهى تشييده في فترة نحو 5 سنوات".

والمطار هو الثاني الذي يُبنى في البحر عبر ردم القاع بمحاذاة الشاطئ، بعد مطار "أوردو-غيراسون" بمنطقة البحر الأسود، الذي افتتحه أردوغان في مايو/أيار 2015 كأول مطار من نوعه في البلاد.