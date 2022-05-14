سياسة
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ألطون يؤكد أهمية التعاون بين الدول الناطقة بالتركية
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من اجتماع وزراء ومسؤولي الإعلام في منظمة الدول التركية في إسطنبول، أهمية التعاون والوحدة بين الدول الناطقة بالتركية.
ألطون يؤكد أهمية التعاون بين الدول الناطقة بالتركية
ألطون أشار إلى أن تركيا أنشأت نموذجاً جديداً في الإعلام يقوم على العلاقات العامة، والدبلوماسية، ومكافحة التضليل / AA
14 مايو 2022

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على أهمية التعاون والوحدة بين الدول الناطقة بالتركية.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في النسخة الرابعة من اجتماع وزراء ومسؤولي الإعلام في منظمة الدول التركية في إسطنبول، والذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة.

وأوضح أن الأحداث التي وقعت في الدول التركية ومحيطها خلال السنوات الأخيرة، أظهرت مجدداً أن الوحدة والتعاون بين الدول التركية يتمتعان بأهمية كبرى.

وأشار إلى أن تركيا أنشأت نموذجاً جديداً في الإعلام يقوم على العلاقات العامة، والدبلوماسية، ومكافحة التضليل، وإدارة الأزمات، والمصلحة العامة، وتصحيح المعلومات الخاطئة.

وأردف أن الدول التركية تواجه اليوم حروب معلومات مضللة على الصعيد الدولي، مؤكداً ضرورة التعاون والاتحاد واتخاذ خطوات استباقية في مكافحة التضليل.

وأضاف "سنواصل الدفاع عن وطننا السيبراني بالوسائل كافة، تماماً كما ندافع عن وطننا الحقيقي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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