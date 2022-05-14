أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، على أهمية التعاون والوحدة بين الدول الناطقة بالتركية.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في النسخة الرابعة من اجتماع وزراء ومسؤولي الإعلام في منظمة الدول التركية في إسطنبول، والذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة.

وأوضح أن الأحداث التي وقعت في الدول التركية ومحيطها خلال السنوات الأخيرة، أظهرت مجدداً أن الوحدة والتعاون بين الدول التركية يتمتعان بأهمية كبرى.

وأشار إلى أن تركيا أنشأت نموذجاً جديداً في الإعلام يقوم على العلاقات العامة، والدبلوماسية، ومكافحة التضليل، وإدارة الأزمات، والمصلحة العامة، وتصحيح المعلومات الخاطئة.

وأردف أن الدول التركية تواجه اليوم حروب معلومات مضللة على الصعيد الدولي، مؤكداً ضرورة التعاون والاتحاد واتخاذ خطوات استباقية في مكافحة التضليل.

وأضاف "سنواصل الدفاع عن وطننا السيبراني بالوسائل كافة، تماماً كما ندافع عن وطننا الحقيقي".