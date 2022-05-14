سياسة
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فرنسا "تدين بشدة" الاعتداء على القنصلية التركية بباريس
أكدت الخارجية الفرنسية أنها تولي أهمية لضمان سلامة مقار البعثات الدبلوماسية، بعد أن أدانت الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية العامة التركية في العاصمة باريس من قبل أنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي.
فرنسا "تدين بشدة" الاعتداء على القنصلية التركية بباريس
الخميس تعرضت القنصلية العامة التركية في باريس لاعتداء نفذه أنصار تنظيم YPG/PKK / AA
14 مايو 2022

أدانت فرنسا الاعتداء الذي تعرضت له القنصلية العامة التركية في العاصمة باريس من قبل أنصار تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، السبت، "ندين بشدة الهجوم على القنصلية العامة التركية في بولوني بيلانكور في الليلة الواصلة بين 11 مايو و 12 مايو".

وأكدت أنه جرى التواصل على الفور مع الأقسام المعنية بوزارتي الداخلية والعدل الفرنسيتين إثر الاعتداء.

ولفتت إلى أن الحكومة الفرنسية ستواصل متابعة الوضع بمنتهى الدقة.

وأكدت أن فرنسا تولي أهمية لضمان سلامة مقار البعثات الدبلوماسية، وأن سفارة تركيا في باريس وسفيرها يستفيدان من تدابير الحماية الخاصة.

والخميس، تعرضت القنصلية العامة التركية في باريس لاعتداء نفذه أنصار تنظيم YPG/PKK، تسبب بإلحاق أضرار بنافذة المبنى وجدارها الخارجي، فيما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً للكشف عن ملابسات الحادث.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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