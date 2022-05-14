بدأ الجيش اللبناني، السبت، تعزيز انتشاره في مدن البلاد وشوارعها استعداداً للانتخابات البرلمانية المزمع عقدها يوم غدٍ الأحد.

وشوهدت عشرات المدرعات والآليات العسكرية التابعة للجيش تتحرك في العاصمة بيروت وتتمركز في عدد من الشوارع والساحات.

وأعلن الجيش في بيان عبر حسابه على تويتر، أن وحداته "بدأت الانتشار على الأراضي اللبنانية كافة لحفظ أمن العملية الانتخابية وضمان سلامة إجرائها".

ودعت قيادة الجيش عبر البيان ذاته، المواطنين إلى "التعاون والالتزام بتعليمات القوى الأمنية".

كما بث الجيش على تويتر شريط فيديو أعلن فيه الانتشار في مختلف المناطق اللبنانية.

وأظهر الفيديو "تحرك مدرعات وآليات باتجاه مناطق ومدن لبنانية مختلفة بالإضافة إلى انتشار عناصر من الجيش في عدد من الشوارع".

ويصف محللون وخبراء الانتخابات المقرر إجراؤها يوم الأحد "بالمصيرية"، وبأنها "الأهم" منذ عقود في البلاد.

وتأتي الانتخابات بعد احتجاجات شعبية عارمة اندلعت أواخر 2019، وفي ظل أزمة اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة، كما تسبق الانتخابات الرئاسية المزمعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتتنافس في الانتخابات التي تُجرى كل 4 سنوات، 103 قوائم تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائباً في البرلمان.