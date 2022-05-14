نقلت شبكة NBC الأمريكية، مناقشة طرحتها قناة "روسيا-1" التابعة للحكومة الروسية، تساءل فيها الحاضرون "كم ثانية قد يتطلبها وصول صاروخ باليستي إلى لندن أو باريس أو برلين؟".

إذ طرحت مقدمة البرنامج، أولغا سكابييفا، على ضيوفها السؤال حتى بدؤوا في طرح تقديراتهم باستهتار وكأنه موضوع طبيعي في دائرة النقاش.

كذلك أرفق البرنامج المعروف بـ"60 دقيقة"، خرائط توضح انطلاق الصواريخ إلى عواصم الدول التي توفر المساعدات للحكومة الأوكرانية، وفق NBC.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنها تابعت عشرات الساعات من محتوى الإعلام الروسي الحكومي، وأشارت إلى أن الكرملين و"أبواقه الإعلامية يبحثون بشكل متزايد عن مزاعم جديدة وخارجة عن المنطق لتبرير الغزو على أوكرانيا"، والذي بدأته موسكو في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال مارك غاليوتي، الباحث في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة: "الكرملين لديه عدد قليل نسبياً من الأدوات لمحاولة التأثير على الغرب، وبالتالي فهو يلجأ إلى كل هذا الخطاب المرعب كوسيلة لمحاولة التخويف". وأضاف أن ذلك يجعل "القوة المظلمة تبدو وكأنها مجنونة وخطيرة"، لتصبح هذه إحدى الأدوات القليلة، التي يملكها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وطرحت NBC عدة أمثلة على ذلك، من بينها تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن "هتلر لديه أصول يهودية"، مشبهاً به الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وهي التي اعتذر عنها بوتين لاحقاً.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنها تابعت عشرات الساعات من محتوى الإعلام الروسي الحكومي، وأشارت إلى أن الكرملين و"أبواقه الإعلامية يبحثون بشكل متزايد عن مزاعم جديدة وخارجة عن المنطق لتبرير الهجوم على أوكرانيا"، الذي بدأته موسكو في 24 فبراير الماضي.

وقال مارك غاليوتي، الباحث في المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة: "الكرملين لديه عدد قليل نسبياً من الأدوات لمحاولة التأثير على الغرب، وبالتالي فهو يلجأ إلى كل هذا الخطاب المرعب كوسيلة لمحاولة التخويف". وأضاف أن ذلك يجعل "القوة المظلمة تبدو وكأنها مجنونة وخطيرة"، لتصبح هذه إحدى الأدوات القليلة، التي يملكها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وطرحت NBC عدة أمثلة على ذلك، من بينها تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن "هتلر لديه أصول يهودية"، مشبهاً به الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وهي التي اعتذر عنها بوتين لاحقاً.