سُمح للرجال والنساء مجدداً بالجلوس معاً في مطاعم مدينة هرات في غرب أفغانستان، حيث حاولت سلطات طالبان فرض الفصل بين الجنسين، حسب ما أفاد السبت عاملون في القطاع.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال جواد تاوانغار الذي يعمل موظف استقبال في مطعم في هرات: "رُفعت القيود ويمكن للمطاعم مرة أخرى السماح للعائلات بتناول الطعام معاً".

وكان المسؤول في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات رياض الله سيرات قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس إن السلطات أمرت "بالفصل بين الرجال والنساء في المطاعم".

وأشار إلى أنه أُبلغ أصحاب المطاعم شفهياً بهذا الإجراء الذي طبّق حتى على الأزواج.

وأكد عدد من مديري المطاعم والزبائن لوكالة الصحافة الفرنسية بدء تطبيق القرار في المدينة.

من جانبها، نفت سلطات طالبان السبت أن تكون اتخذت قراراً مماثلاً.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محمد صادق عاكف مهاجر: "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وزائفة، ونحن ننفيها تماماً.. لم يصدر أبداً أمر مماثل".

وشدد على أن الأفغان "يمكنهم الذهاب بحرية مع عائلاتهم إلى المطاعم، وتناول الطعام وشرب الشاي.. ولا مشكلة. هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وزائفة".