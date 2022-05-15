اختتم منتدى TRT WORLD العالمي، الذي أقيم أمس السبت، في مدينة إسطنبول فاعلياته بنجاح، إذ شارك فيه نحو 750 شخصاً من تركيا وخارجها، إضافة إلى عشرات الشخصيات المشهورة والمؤثرة

وأقيم المنتدى هذا العام تحت عنوان ”NEXT”، وذلك في مركز “زورلو سنتر” في مدينة إسطنبول، وبُثّت فاعلياته على مختلف منصات ومعرفات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنتدى TRT WORLD العالمي.

ويسعى القائمون على المنتدى لتسليط الضوء على المشكلات العالمية الهامة، عبر منصة تضم أصوات نخبة من الصحفيين والأكاديميين وأعضاء المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال الذين أحدثوا فرقاً في مجالاتهم، إذ يوفّر فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة القضايا التي تشغل العالم، فضلاً عن معرفة آخر الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة.

وتضمنت فعاليات منتدى TRT World للقادة الشباب، حلقات نقاشية وورش عمل ومحاضرات حول القضايا الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية.

وشملت البنود المدرجة على جدول الأعمال تغير المناخ، والسياحة الفضائية، والتطورات التكنولوجية الحالية والتأثير الاجتماعي والسياسي.

وقال المدير العالم لشبكة TRT، محمد زاهد سوباجي، في كلمة له خلال الفاعلية، إن برنامج “NEXT” يستهدف بشكل خاص القادة الشباب “الذين يعبرون عن رؤاهم للمستقبل ويقدمون حلولاً ملهمة لعالم أكثر شمولاً“.

وأضاف سوباجي أن المنتدى يخاطب الشباب، مضيفاً: "عندما يجتمع الشباب والمستقبل، يجب أن نضيف مفهومًا ثالثًا إليه.. إنه مفهوم الأمل".

وتابع سوباجي بأن الشباب لديهم “نظرة جديدة للمشكلات المعقدة“. وأضاف أن المنظمين متحمسون لمعرفة الحلول والاستراتيجيات المبتكرة التي سيناقشها المشاركون ويطورونها عندما يجتمعون.