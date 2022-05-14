سياسة
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وزير الخارجية التركي: أي حليف في الناتو يجب ألا يدعم PKK الإرهابي
علق وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، على مساعي السويد وفنلندا نحو الانضمام إلى الناتو، قائلاً إن "أي دولة ستكون عضواً في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يجب ألا تدعم تنظيم YPG/PKK الإرهابي".
وزير الخارجية التركي: أي حليف في الناتو يجب ألا يدعم PKK الإرهابي
جاوش أوغلو قال إن السويد وفنلندا تقدمان دعماً علنياً لـPKK وذراعه السورية YPG رغم جميع التحذيرات / AA
14 مايو 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن أيّة دولة ستكون عضواً في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يجب ألا تدعم تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي.

جاء ذلك في معرض تعليقه للصحفيين على مساعي السويد وفنلندا نحو الانضمام إلى الناتو، قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الحلف بالعاصمة الألمانية برلين، السبت.

وأكد جاوش أوغلو، أنه سيعقد مساء السبت محادثات مع نظيريه الفنلندي والسويدي على هامش الاجتماع.

ولفت إلى أن السبب الكامن وراء موقف تركيا الحالي من عضوية البلدين في الحلف واضح للغاية، "لأن الناتو عبارة عن اتحاد وتحالف وليس منظمة دولية".

وأوضح أن "التحالف يتطلب التكاتف والتضامن في جميع المجالات، بخاصة عند حدوث أي تهديد في قضية الأمن".

وأشار جاوش أوغلو إلى أن السويد وفنلندا تقدمان دعماً علنياً واضحاً لـ"PKK" و "YPG" رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلباً على مشاعر الشعب التركي.

وتابع: "لذلك، على الدولة التي ستكون حليفة لنا ألا تدعم التنظيم الإرهابي الذي يستهدفنا كل يوم ويتسبب باستشهاد الجنود والشرطة والمدنيين لدينا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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