عقد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو السبت اجتماعاً ثلاثياً مع نظيرته السويدية آن ليندي ونظيره الفنلندي بيكا هافيستو.

جاء ذلك على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي ناتو في العاصمة الألمانية برلين.

وفي تصريحات قبيل الاجتماع علّق جاوش أوغلو على مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو وموقف تركيا حيال ذلك.

وقال جاوش أوغلو إن أي دولة ستكون عضواً في حلف شمال الأطلسي يجب ألا تدعم تنظيم YPG/PKK الإرهابي.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن السويد وفنلندا تقدمان "دعماً علنياً جداً" لـPKK وذراعه السوري YPG، رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلباً على مشاعر الشعب التركي.

والجمعة أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحفُّظ تركيا على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قائلاً: "نتابع حالياً التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكننا لا نتعاطى بإيجابية حيال هذا الأمر".

وأضاف أن من المؤسف أن البلْدان الاسكندنافية أصبحت مثل دار ضيافة للتنظيمات الإرهابية، فـPKK وDHKP-C الإرهابيان عشّشا في دول مثل السويد وهولندا، ويشغلان مقاعد في البرلمان.

والخميس أعلنت فنلندا في بيان مشترك صادر عن الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عزمها تقديم طلب انضمام إلى "الناتو"، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف، فيما تتواصل الحرب الروسية-الأوكرانية.

وعقب ذلك أعلنت السويد الخميس أيضاً عزمها تقديم طلب انضمام إلى الحلف، مشيرة إلى أنها أعدت جميع الخطط الخاصة بطلب العضوية.