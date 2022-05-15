سياسة
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بعد موقف تركيا.. السويد تؤكد تصنيف PKK تنظيماً إرهابياً
قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن بلادها تؤكد تصنيف PKK تنظيماً إرهابياً، موضحة أنه قد يكون فيما يتعلق بموقف السويد من هذه القضية سوء فهم.
بعد موقف تركيا.. السويد تؤكد تصنيف PKK تنظيماً إرهابياً
  السويد: نعتبر  PKK تنظيماً إرهابياً   / Others
15 مايو 2022

صرحت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي السبت بأن بلادها تعتبر PKK تنظيماً إرهابياً.

جاء ذلك في معرض تعليقها على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مساعي السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وحسب صحيفة أفتون بلادت المحلية قالت ليندي إن السويد مثل الاتحاد الأوروبي تعتبر PKK تنظيماً إرهابياً.

وأوضحت أنه قد يكون فيما يتعلق بموقف السويد من هذه القضية سوء فهم.

وتابعت: "ليس صحيحاً أننا لن نصنف PKK تنظيماً إرهابياً، وإذا تشكل مثل هذا التصور، فيجب توضيحه".

وأكّدت أنها ستلتقي نظيرها التركي مولود جاوش أوغلو الأحد.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو إن بلاده ستتقدم بطلب الانضمام إلى الناتو الأربعاء القادم.

وفي وقت سابق السبت قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن أي دولة ستكون عضواً في حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب ألا تدعم تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأشار جاوش أوغلو في تصريحات من العاصمة الألمانية برلين إلى أن السويد وفنلندا تقدمان "دعماً علنياً جداً" لـPKK و(ذراعه السوري) YPG رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلباً على مشاعر الشعب التركي.

والجمعة أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحفظ تركيا على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وقال أردوغان في تصريح صحفي بإسطنبول: "نتابع حالياً التطورات المتعلقة بالسويد وفنلندا، لكننا لا نتعاطى بإيجابية حيال هذا الأمر".

وأضاف أن من المؤسف أن البلْدان الاسكندنافية أصبحت مثل دار ضيافة للتنظيمات الإرهابية، فـPKK وDHKP-C الإرهابيان عششا في دول مثل السويد وهولندا، ويشغلان مقاعد في البرلمانات.

والخميس أعلنت فنلندا في بيان مشترك صادر عن الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين عزمها تقديم طلب انضمام إلى "الناتو"، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروسية-الأوكرانية.

وعقب ذلك أعلنت السويد الخميس أيضاً عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أنها أعدت جميع الخطط الخاصة بطلب العضوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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