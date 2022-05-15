تستعد ولاية طرابزون التركية لافتتاح حوض أحياء بحرية بطول 198 متراً يعد فريداً من نوعه في العالم لوجوده تحت الأرض.

ومن المقرر أن يستعرض "حوض النفق" أصنافاً مختلفة من الكائنات المائية التي تعيش في البحار والمحيطات، في خطوة لخلق وجهة سياحية جديدة في الولاية الشهيرة بمعالمها السياحية.

جرى إنشاء حوض السمك المذكور من قبل بلدية قضاء "أورطا حصار" بين واديين تاريخيين في المنطقة.

الحوض المقرر افتتاحه يوم 19 مايو/أيار الجاري يضم في مدخله قسماً خاصاً بالأحياء التي تعيش في المياه العذبة، وآخر يضم الزواحف والبرمائيات، وإلى جانب الأحياء المائية، يضم الحوض أيضاً بيوضها.

كما يحتوي الحوض على قسم (غير مائي) لعرض الخفافيش وكائنات المستنقعات، ومن أبرز الأشياء التي تجذب الانتباه في "حوض النفق" وجود تمساح ضخم.

وفي غرفة خاصة يعرض الحوض سمكة قرش إلى جانب تصوير أطوار خروجها من البيض حتى شكلها الكبير.

ولا يكتفي الحوض بعرض الأحياء المائية فقط، بل يتيح لزواره فرصة مشاهدة الأشكال والنباتات الموجودة في قاع محيطات الأطلسي والهادئ والهندي، فضلاً عن أبرز الأحياء الموجودة في هذه المناطق.

وقبيل افتتاحه رسمياً جرى إخضاع الفريق المسؤول عن إدارة الحوض، لتدريبات ودورات خاصة، كما خصصت أقسام في الحوض لعلاج الأحياء المائية التي يضمها الحوض.

من جانبه قال رئيس بلدية "أورطا حصار" أحمد متين غنتش سميناه "حوض النفق" لشبهه بالنفق، كونه موجوداً تحت الأرض بين واديين، مضيفاً أن الحوض، يوجد فيه كل ما يجب أن يكون في أي حوض سمك حول العالم.

وأشار إلى أنهم يهدفون إلى خلق وجهة سياحية جديدة في ولاية طرابزون، من خلال افتتاح الحوض المذكور، والإسهام في جذب المزيد من السياح إلى المنطقة.

وأوضح غنتش أن الحوض من شأنه أن يجذب الزوار من كل الفئات العمرية بدءاً من الأطفال ومروراً بالشباب وانتهاء بكبار السن، معرباً عن توقعه أن يحظى الحوض باهتمام أعداد كبيرة من الزوار المحليين والأجانب.

وشدد على أن "حوض النفق" هو الأول والفريد من نوعه في تركيا والعالم، لكونه أول حوض يجري إنشاؤه تحت الأرض.

وتابع قائلاً: "نعتقد أن حوض النفق سيشكل مركز جاذبية جديدة لولاية طرابزون، وتزيد من زخم الحيوية السياحية في المنطقة برمتها".

وأفاد غنتش أنه يأمل أن يقترن الحوض بمنطقة "أورطا حصار" خلال فترة قصيرة، كما هو الحال لدير "سوميلا" التاريخي.

من جانبه قال حسين درين مسؤول "حوض النفق" إنهم بدؤوا العد التنازلي لافتتاح الحوض، لافتاً إلى أنهم نقلوا بالفعل بعض الأحياء المائية إليه.