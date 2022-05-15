سياسة
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الناتو: تركيا أبلغتنا تحفظاتها حيال احتمال ضم السويد وفنلندا
أكد مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرسيا جيوانا أن تركيا أبلغت الحلف مخاوفها وتحفظاتها بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إليه، وذلك إثر اعتراض تركيا على دعم هاتين الدولتين لتنظيم PKK الإرهابي.
الناتو: تركيا أبلغتنا تحفظاتها حيال احتمال ضم السويد وفنلندا
  الناتو: تركيا أبلغتنا تحفظاتها حيال احتمال ضم السويد وفنلندا   / Reuters
15 مايو 2022

قال مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ميرسيا جيوانا إن تركيا أبلغت الحلف مخاوفها وتحفظاتها بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إليه.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جيوانا اليوم الأحد قبيل مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي المنعقد في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح أن مباحثات مع الجانب التركي جرت مساء أمس بشأن احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وأن تلك المباحثات كانت "شفافة وبناءة".

وتابع قائلاً: "تركيا حليف مهم، وأنقرة أبلغتنا مخاوفها وتحفظاتها بشأن انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف".

وأردف: "في حال قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو فسنرحب بهما ونعمل على إيجاد توافق حول هذا الأمر".

وأمس قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن أي دولة ستكون عضواً في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يجب ألا تدعم تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن السويد وفنلندا تقدمان دعماً علنياً جداً لـPKK و(ذراعه السوري) YPG رغم جميع التحذيرات، وهو ما ينعكس سلباً على مشاعر الشعب التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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