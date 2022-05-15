سياسة
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"العدالة والتنمية" التركي: تصريحات أوزكان حول العلاقة مع الإمارات لا تمثلنا
أكد حزب العدالة والتنمية التركي أن تصريحات نائب رئيس كتلته النيابية جاهد أوزكان حول العلاقات مع الإمارات، لا تعكس آراء الحزب ولا تمثل أعضاءه.
"العدالة والتنمية" التركي: تصريحات أوزكان حول العلاقة مع الإمارات لا تمثلنا
المتحدث باسم العدالة والتنمية: تصريحات أوزكان بشأن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة لا تعكس آراء حزبنا / AA
15 مايو 2022

أكد حزب العدالة والتنمية التركي أن تصريحات نائب رئيس كتلته النيابية جاهد أوزكان حول العلاقات مع الإمارات لا تعكس آراء الحزب.

وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية" عمر جليك في تغريدة عبر تويتر الأحد أن تصريحات أوزكان بشأن العلاقات بين تركيا والإمارات العربية المتحدة "لا تعكس آراء حزبنا".

وشدد على أن العلاقات بين البلدين تتقدم بالإرادة المشتركة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان على أرضية الثقة والاحترام المتبادلين.

وكان أوزكان أدلى خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مساء السبت بتصريحات حول العلاقات مع الإمارات لم تلقَ قبولاً في الأوساط السياسية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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