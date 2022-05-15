سياسة
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مقتل متظاهر باحتجاجات ضد غلاء الأسعار في إيران
تشهد مناطق من إيران مظاهرات كثيرة بسبب ارتفاع حاد في أسعار الغذاء حسب تقارير إخبارية محلية، فيما قتل متظاهر السبت خلال احتجاجات اندلعت ضد الغلاء.
مقتل متظاهر باحتجاجات ضد غلاء الأسعار في إيران
مقتل متظاهر خلال احتجاجات ضد غلاء الأسعار في إيران (وسائل إعلام إيرانية) (Others) / Others
15 مايو 2022

قُتل متظاهر السبت خلال احتجاجات اندلعت في مناطق مختلفة من إيران بسبب غلاء الأسعار ونقص بعض المواد الغذائية.

وقال النائب عن مدينة دزفول أحمد أواي إن شخصاً قُتل خلال احتجاجات في مدينة أنديمشك التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأشار أواي في تصريحات لوكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) إلى أن الوضع في دزفول أصبح هادئاً بعد أيام من الاحتجاجات.

وذكر أنه لا يملك معلومات حول عدد الأشخاص الذين وقفتهم السلطات الأمنية خلال الاحتجاجات.

من جهة أخرى ادعت مصادر محلية أن 3 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات في مدن دزفول وأنديمشك وفرسان.

وخرجت مظاهرات في عدة مناطق إيرانية الأربعاء الماضي بسبب ارتفاع الأسعار في المنتجات الغذائية على خلفية إلغاء الحكومة للدعم.

وتدخلت قوات الأمن لفض المظاهرات واستخدمت الغاز المسيل للدموع عقب هتافات مناهضة للمسؤولين والحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية"إرنا" أن الأمن وقف 22 شخصاً بينهم 15 في دزفول بتهمة توجيه المظاهرات و7 في مدينة ياسوج بتهمة توجيه المتظاهرين للإضرار بالممتلكات العامة.

وارتفعت أسعار القمح بشكل كبير على مستوى العالم منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، مما زاد من تكلفة الدعم في إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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