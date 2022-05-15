سياسة
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كم بلغت خسائر الاقتصاد المصري بسبب الأزمة الأوكرانية؟
ذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تقديراته لكلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده، أثناء الإعلان عن خطة مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
كم بلغت خسائر الاقتصاد المصري بسبب الأزمة الأوكرانية؟
رئيس الوزراء المصري: "الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة".  / Getty Images
15 مايو 2022

قدّر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، كلفة الأزمة الأوكرانية على اقتصاد بلاده بقيمة 130 مليار جنيه (7.1 مليارات دولار).

جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الذي ترأسه مدبولي اليوم، للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وذكر أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها مصر، إذ بلغت الكلفة المباشرة 130 مليار جنيه، بينما بلغت الكلفة غير المباشرة 330 مليار جنيه (18.13 مليار دولار).

وزاد: "نحن لسنا بمعزل عن العالم، التكاليف الباهظة حاضرة، لكن لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل الأزمات منذ بداية كورونا حتى اليوم".

وقال إن العديد من دول حول العالم بدأت تنفذ زيادات على أسعار الفائدة، "فيما صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام".

ويواجه الاقتصاد المصري تحديات متصاعدة، ناجمة عن الأزمة الأوكرانية، وتبعاتها على أسعار السلع الأساسية، أبرزها الحبوب ومشتقات الطاقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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