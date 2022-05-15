قالت صحيفة عبرية، الأحد، إن بعض التفاصيل التي يرويها عدد من المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن احتمال مقتل الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة على يد جندي إسرائيلي عن طريق الخطأ هي احتمال وارد.

وذكرت صحيفة “هآرتس”أن استمرار رفض السلطة الفلسطينية التعاون مع إسرائيل في التحقيقات، يعني أننا لن نعرف أبداً الحقيقة كلها.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن جندياً إسرائيلياً أطلق النار من مسافة 190 متراً من مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وقد يكون أصابها.

وأضاف أن الجندي كان جالساً في سيارة جيب ومسلحاً ببندقية بعدسة تلسكوبية.

كما ذكر المسؤول الإسرائيلي أن الجندي المتهم باغتيال شيرين أبو عاقلة قال في استجواب خضع له إنه لم يرها، وذلك رغم أنها تبعد عنه نحو 190 متراً، وفقاً للتصريح السابق للمسؤول الإسرائيلي.

كما أفاد الجندي أيضاً بأنه لا يعرف أنه أطلق النار عليها، وفقاً لإفادة المسؤول.

من جانبها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن واشنطن طلبت من إسرائيل توضيحات بشأن التحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مفوض الشرطة أمر بفتح تحقيق في سلوك الوحدات الأمنية خلال تشييع الراحلة شيرين أبو عاقلة.

والأربعاء، استشهدت الصحفية أبو عاقلة (51 عاماً)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.