سياسة
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فيديو وصور تُظهر تمثال "أبو الهول" نائماً.. ما القصة؟
أثار تداول وسائل التواصل الاجتماعي، صوراً لتمثال "أبو الهول" الأثري وهو نائم، ضجة كبيرة في مصر. واعتبرها مختصون مجرد حملة سخرية إعلامية، وتضليل باستخدام تقنيات التعديل على الصور.
فيديو وصور تُظهر تمثال "أبو الهول" نائماً.. ما القصة؟
تمثال أبو الهول الموجود في محافظة الجيزة / AA
15 مايو 2022

تشهد مصر جدلاً واسعاً على خلفية مقطع فيديو وصور متداولة في منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها تمثال "أبو الهول" الأثري الشهير وهو مغمض العينين.

و"أبو الهول" الموجود في محافظة الجيزة (وسط)، من أشهر وأقدم التماثيل التاريخية الخاصة بالحقبة الفرعونية، ويرجع إلى نحو 2500 قبل الميلاد، وفق علماء الآثار.

وادعت حسابات على منصات التواصل أن "أبو الهول أصبح فجأةً مغمض العينين"، بينما اعتبرت أخرى أن ذلك مجرد "تخاريف وخزعبلات وشائعات".

وقال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن "تمثال أبو الهول لم تتغير ملامحه منذ آلاف السنين، ولم يتأثر بأي شيء"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية، بينها "أخبار اليوم" (رسمية).

وأضاف عامر تعليقاً على الفيديو أن "التمثال منذ القدم مثار للجدل والأقاويل والشائعات، نظراً إلى غموضه وندرته بالحضارة المصرية القديمة".

كما نقلت الصحيفة عن الخبير الأثري بوزارة السياحة المصرية مجدي شلبي قوله إن "تمثال أبو الهول كما هو، ولم يحدث له أي تغيير".

وأفاد بأن "من نشر تلك الصور استخدم الفوتوشوب (برنامج تعديل الصور) أوصوّر أبو الهول بزاوية تصوير معينة أظهرت عينيه كأنهما مغمضتان ليس أكثر".

وأثار تداول صور "أبو الهول" بهذا الشكل الكثير من السخرية على منصات التواصل في مصر، وانتقد البعض ترويجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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