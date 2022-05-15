دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إلى "تحقيق ذي صدقية" حول ظروف مقتل الصحافية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة بعدما أكد دعم الولايات المتحدة لعائلتها.

وأعلن بلينكن أنه تحدث إلى شقيق شيرين أبو عاقلة خلال توجهه السبت إلى برلين حيث شارك في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي.

وصرّح للصحافيين في برلين: "أُتيحت لي فرصة تقديم تعازي الصادقة واحترامنا العميق للعمل الذي قامت به كصحافية طوال أعوام عدة".

وأضاف أنه ناقش "ضرورة إجراء تحقيق فوري وذي صدقية حول ملابسات وفاتها"، واصفاً مراسلة قناة الجزيرة القطرية بأنها "محترمة جداً في العالم أجمع".

وأكد بلينكن دعم الدبلوماسيين الأمريكيين في القدس لعائلة الصحافية، وفق ما قال مسؤول في الخارجية الأمريكية في وقت سابق.

وقُتلت أبو عاقلة، الصحافية البارزة العاملة في قناة الجزيرة برصاصة الأربعاء في جنين بالضفة الغربية المحتلة لدى تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية.

وحمّلت شبكة "الجزيرة" القطرية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية قتل أبو عاقلة "بدم بارد" ووصفته بـ"الاغتيال".

وبعدما اعتبر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن الصحافية قد تكون قُتلت بنيران فلسطينية، ذكر لاحقاً أنه لا يستبعد أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار.

وخلال تشييعها الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضاً عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يُقوّم ويُرفع في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

وأعرب بلينكن عن "الانزعاج العميق" للولايات المتحدة من تدخّل الشرطة الإسرائيليّة في جنازة الصحافيّة ودعت الخارجية الأمريكية إلى تحقيق شفاف في مقتلها.

والأربعاء، استشهدت الصحفية أبو عاقلة (51 عاماً)، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.