سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس الجزائري يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام
وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنقرة، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة تستغرق 3 أيام. ومن المنتظر أن تبحث الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
الرئيس الجزائري يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يصل إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية / AA
15 مايو 2022

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مطار "أسن بوغا" الدولي في العاصمة التركية أنقرة، بزيارة رسمية تستغرق 3 أيام.

وكان فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، في مقدمة مستقبلي الرئيس الجزائري والوفد المرافق له.

كما استقبل تبون في المطار، رئيس مجموعة الصداقة التركية الجزائرية، النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أورهان أطالاي، والسفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش، والسفير الجزائري في أنقرة سفيان ميموني.

ويزور الرئيس الجزائري، تركيا بين 15-17 مايو/أيار الجاري، تلبية لدعوة نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفق بيان سابق لدائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

ومن المقرر أن يرأس أردوغان وتبون في أنقرة الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

فيما يرأس تبون إلى جانب نائب أردوغان في إسطنبول الثلاثاء، منتدى الأعمال والاستثمار التركي الجزائري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us