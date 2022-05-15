أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، تدمير قاذفتين لمنظومة "S-300" و13 بطارية مدفعية في أوكرانيا.

جاء ذلك حسب ما نقلت قناة روسيا عن بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة، إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف إن القوات الروسية استهدفت 6 مواقع قيادة و11 موقع تمركز للسرايا وأربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد إصابة تلك الأهداف الواقعة في قرى "زابوروجيه" و"باراسكوفييفكا" و"كونستانتينوفكا" و"نوفوميخايلوفكا" بمقاطعة دونيتسك، شرقي أوكرانيا.

وأضاف أن الطيران الروسي دمّر 32 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.

ذخائر محترقة تنهمر على "آزوفستال"

أظهر تسجيل مصور نشره أحد قادة الانفصاليين الموالين لروسيا اليوم الأحد، ذخائر ينتج عن احتراقها وهج أبيض وهي تنهمر على مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية الأوكرانية.

ويقول خبير عسكري بريطاني إن تلك الذخائر تبدو مثل هجوم بالفسفور الأبيض أو الأسلحة الحارقة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من نوع تلك الذخيرة ولا توقيت التسجيل المصور الذي نشره على تطبيق تيليغرام ألكسندر خوداكوفسكي وهو قائد قوات "جمهورية دونيتسك" المعلنة من جانب واحد والموالية لروسيا.

ولم يتضح بعد على وجه الدقة من أطلق الذخيرة ولا مصدر إطلاقها.

ولم تعلق روسيا على نوع الأسلحة التي استخدمتها في مهاجمة المصنع.

وأحجمت القوات المسلحة الأوكرانية عن التعليق.

وذخائر الفسفور الأبيض يمكن أن تستخدم في المعارك لتوفير غطاء من الدخان أو للإضاءة ووضع علامات على الأهداف أو حرق مخابئ وبنايات. والفسفور الأبيض ليس محظوراً كسلاح كيماوي بموجب المعاهدات الدولية.

التصويت على مساعدات لأوكرانيا

قال ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد إنه يتوقع أن يصوت المجلس يوم الأربعاء على مساعدات مقترحة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار بعد تصويت إجرائي مرتبط بها سيُجرى غداً الاثنين.

وقال ماكونيل في اتصال مع الصحفيين في واشنطن من ستوكهولم بعد زيارته للعاصمة الأوكرانية كييف أمس السبت: "نتوقع فض النقاش بالتصويت، بهامش كبير (من الأصوات المؤيدة) كما نأمل، على الاقتراح يوم الاثنين، والذي سيمضي بنا إلى الموافقة على العملية التكميلية يوم الأربعاء".

وكان ماكونيل يشير إلى اقتراع "فض نقاش" إجرائي‭‭ ‬‬يتيح حداً أقصى للمزيد من المناقشات حول أمر ما مدته 30 ساعة.