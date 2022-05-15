تتواصل في مراكز الاقتراع بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد، عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في ظل انقطاع التيار الكهربائي.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان صورة تظهر فرز الأصوات في مركز اقتراع ببيروت على ضوء كل من كشاف كهربائي يعمل ببطارية وكذلك هاتف جوال، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

ومنذ نحو عام، يعاني لبنان انقطاعاً في التيار الكهربائي عن المنشآت والمنازل لساعات طويلة، بسبب شح الوقود المخصص لتشغيل محطات توليد الكهرباء، جراء عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.

واستمر الاقتراع، الأحد، بين السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (05:00 ت.غ) والسابعة مساء (17:00 ت.غ)، ثم بدأت عملية فرز الأصوات.

وتتنافس 103قوائم انتخابية تضم 718 مرشحاً موزعين على 15 دائرة انتخابية لاختيار 128 نائباً في البرلمان الذي ينتخب أعضاؤه بدورهم رئيسَ البلاد.

ومن المنتظر أن يبدأ ظهور النتائج الأولية صباح الاثنين على أن تعلنها وزارة الداخلية في وقت لاحق.

وأعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في مؤتمر صحفي، الأحد، أن "نسب الاقتراع تجاوزت الـ50% في كثير من المناطق اللبنانية".

وبلغ عدد الناخبين 3.9 مليون، بينهم 225 ألف ناخب في الخارج أدلوا بأصواتهم الأسبوع الماضي.

وأضاف ميقاتي: "نتمنى أن تنتج الانتخابات مجلس نواب جديداً لانتشال لبنان من أزمته الحالية".

ومنذ أكثر من عامين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.