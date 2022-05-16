سياسة
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التونسية أنس جابر بأعلى تصنيف عالمي للاعبة عربية بكرة المضرب
أصبحت اللاعبة التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" لكرة المضرب، بعد ارتقائها الاثنين إلى المركز السادس.
التونسية أنس جابر بأعلى تصنيف عالمي للاعبة عربية بكرة المضرب
قدّمت جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة / AFP
16 مايو 2022

باتت التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي ايه" لكرة المضرب بعد ارتقائها الاثنين إلى المركز السادس، الأفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها الأحد إلى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية.

وتقدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة العشر الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت منذ عشرة أيام بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام الإنكليزية العام الماضي.

ووصلت الأحد الى نهائي دورة روما الذي خسرته ضد المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك بعد مشوار شاق إلى المباراة القمة.

وسبق لها أن بلغت هذا العام نهائي دورة تشارلستون الأمريكية خسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش.

وعطفاً على المستويات التي تقدمها مؤخراً، ستكون جابر (27 عاماً) من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى، التي تنطلق في 22 أيار/مايو الحالي.

وتقدمت التونسية الى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي تراجعت إلى الثامن، فيما تقدمت أيضاً البيلاروسية أرينا سابالينكا مركزاً إلى السابع، في التغييرات الثلاثة على قائمة العشر الأوليات.

وتغرد شفيونتيك خارج السرب بعد لقبها الخامس هذا العام، أربعة منها في دورات الألف بعد الدوحة وإنديان ويليز وميامي.

لدى الرجال، يتمسك الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالصدارة بعد أن حقق الأحد لقبه السادس في دورة روما للماسترز بفوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مؤكداً أنه جاهز للدفاع عن لقبه في رولان غاروس.

وتقدّم اليوناني من جهته إلى المركز الرابع على حساب الإسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ثمن النهائي في روما بعد معاناته من إصابة في القدم في المباراة التي خسرها ضد الكندي دينيس شابوفالوف وسط ترقب لجهوزيته لفرنسا المفتوحة التي أحرز لقبها 13 مرة (رقم قياسي).

- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8660 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 7980

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7200

4- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6170 (+1)

5- الإسباني رافايل نادال 5525 (-1)

6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4770

7- الروسي أندري روبليف 3945

8- النرويجي كاسبر رود 3940 (+2)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3850

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3805 (-2)

مصدر:TRT عربي - وكالات
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