سياسة
2 دقيقة قراءة
لتقديم العزاء.. وزير خارجية إيران يزور الإمارات اليوم
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، مرحّباً بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة الخليجية، في أول زيارة رسمية بعد هجمات الحوثي.
لتقديم العزاء.. وزير خارجية إيران يزور الإمارات اليوم
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعتزم زيارة الإمارات اليوم / AFP
16 مايو 2022

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين، مرحّباً بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة الخليجية.

وقال المتحدث سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي: "يخطط وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان للسفر إلى الإمارات اليوم".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عبد اللهيان غادر طهران لتقديم العزاء في وفاة رئيس الدولة الخليجية الراحل الشيخ خليفة بن زايد الذي توفي يوم الجمعة.

وعبد اللهيان أرفع مسؤول إيراني يزور الإمارات، منذ أن شنّت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران هجوماً مميتاً على الدولة الخليجية في يناير/كانون الثاني.

وفي عام 2019 بدأت الإمارات التحاور مع إيران في أعقاب هجمات على ناقلات قرب الخليج وعلى البنية التحتية للطاقة بالسعودية.

وزار نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قال إن البلدين اتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وقاد زعيم الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي جرى انتخابه رسمياً رئيساً يوم السبت، عملية إعادة تنظيم للشرق الأوسط خلقت محوراً جديداً مع إسرائيل مناهضاً لإيران وحارب موجة متصاعدة للإسلام السياسي في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us