قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الإيراني دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين، مرحّباً بتعيين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة الخليجية.

وقال المتحدث سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحفي: "يخطط وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان للسفر إلى الإمارات اليوم".

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن عبد اللهيان غادر طهران لتقديم العزاء في وفاة رئيس الدولة الخليجية الراحل الشيخ خليفة بن زايد الذي توفي يوم الجمعة.

وعبد اللهيان أرفع مسؤول إيراني يزور الإمارات، منذ أن شنّت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع طهران هجوماً مميتاً على الدولة الخليجية في يناير/كانون الثاني.

وفي عام 2019 بدأت الإمارات التحاور مع إيران في أعقاب هجمات على ناقلات قرب الخليج وعلى البنية التحتية للطاقة بالسعودية.

وزار نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني، عندما قال إن البلدين اتفقا على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

وقاد زعيم الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي جرى انتخابه رسمياً رئيساً يوم السبت، عملية إعادة تنظيم للشرق الأوسط خلقت محوراً جديداً مع إسرائيل مناهضاً لإيران وحارب موجة متصاعدة للإسلام السياسي في المنطقة.