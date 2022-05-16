قالت أوكرانيا الاثنين إن قواتها التي تدافع عن خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد صدت القوات الروسية وتقدمت إلى أن وصلت إلى الحدود مع روسيا.

ولم يتسنَّ بعدُ التحقق من رواية أوكرانيا عن سير المعارك ولم يتضح بعد عدد القوات التي وصلت إلى الحدود الروسية ولا موقعها.

وإذا تأكد ذلك فسيشير إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد يحقق نجاحاً متزايداً في صد القوات الروسية في شمال شرق البلاد بعد أن قالت أجهزة عسكرية وأمنية غربية إن هجوم موسكو على منطقة دونباس شرق أوكرانيا تعثر.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور على فيسبوك إن كتيبة من القوات المسلحة الأوكرانية وصلت إلى الحدود مع روسيا وأضافت "معاً إلى النصر!".

وكتب أوليه سينيجوبوف حاكم منطقة خاركيف على تطبيق تيليغرام يقول إن القوات في الكتيبة 227 أعادت رفع علامة على حدود البلاد.

وأضاف: "نشكر كل من خاطر بحياته ليحرر أوكرانيا من الغزاة الروس".

وحققت أوكرانيا سلسلة من النجاحات منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/شباط مما أجبر القادة الروس على التخلي عن تقدم نحو العاصمة كييف قبل تحقيق مكاسب سريعة حول خاركيف.

وتصف موسكو غزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" لتخليصها من الفاشيين وهو ما تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إنه ذريعة لا أساس لها لشن حرب غير مبررة.