سياسة
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تركيا تنتظر وصول سفينة التنقيب الرابعة في 19 مايو/أيار الجاري
تنتظر تركيا وصول سفينة الحفر الرابعة التي سيجري استخدامها في التنقيب عن الهيدروكربونات في البحار إلى ميناء "طاش أوجو" بولاية مرسين جنوبي البلاد يوم 19 مايو/أيار الجاري.
تركيا تنتظر وصول سفينة التنقيب الرابعة في 19 مايو/أيار الجاري
وزير الطاقة التركي: سفينة التنقيب الرابعة تصل إلى البلاد 19 مايو الجاري (الأناضول) / Others
16 مايو 2022

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن سفينة التنقيب الرابعة ستصل إلى البلاد 19 مايو/أيار الجاري لتنضم إلى أسطول سفن التنقيب فيها.

وأضاف في كلمة له اليوم الاثنين في اجتماع بإسطنبول حول تقنيات صناعة النفط أن سفينة التنقيب الرابعة أمضت قرابة شهرين من الإبحار خلال توجهها إلى تركيا من دون أن يكشف الجهة التي قدمت منها.

وأوضح أن السفينة التي ستتجه أولاً إلى ميناء مرسين، جنوبي البلاد، ستظل هناك قرابة شهرين لاستكمال التحضيرات اللازمة من أجل التنقيب.

وأشار إلى أن السفينة المذكورة ستباشر أعمال التنقيب عقب الانتهاء من طلائها واستكمالها الاختبارات الأخرى.

وأكد أن سفينة التنقيب الرابعة تصنف ضمن سفن التنقيب العميقة من الجيل السابع، لافتاً إلى عدم وجود سفن تنقيب تتفوق عليها من الناحية التكنولوجية.

وفي سياق متصل قال الوزير التركي إنهم نقبوا في 112 بئراً على البر خلال العام الماضي، مشدداً على اعتزامهم رفع هذا الرقم إلى 150 بئراً بحلول نهاية 2022.

وسبق أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ تركيا بالبحر الأسود باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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