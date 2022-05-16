أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أهمية العلاقات بين بلاده وتركيا، قائلاً إنها "علاقات قوية جداً على جميع الأصعدة، لا سيما اقتصادياً وسياسياً وتاريخياً".

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الجزائري مساء الأحد بممثلين عن الجالية الوطنية في تركيا بالعاصمة أنقرة، على هامش الزيارة التي يجريها بها بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال اللقاء قال تبون إن زيارته إلى تركيا كانت "ضرورية" بخاصة أن العلاقات الثنائية عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنتين الأخيرتين، مضيفاً أن الجزائر "مستعدة لتطوير العلاقات مع الجمهورية التركية الشقيقة إلى أعلى مستوى".

كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن الاستثمارات التركية في الجزائر تعدّ في المرتبة الأولى من بين الدول التي تستثمر بها تركيا، إذ بلغت أكثر من 4 مليارات دولار.

وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين يتراوح ما بين 4 و5 مليار دولار في السنة.

كما أشار تبون إلى رغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكل المسؤولين الأتراك بالعمل سوياً مع الجزائر، لرفع قيمة الاستثمارات والولوج إلى السوق الإفريقية.

وفي وقت لاحق الاثنين من المقرر أن يرأس أردوغان وتبون في أنقرة الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.